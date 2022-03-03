З'явився розклад руху автобуса, який возитиме працівників критичної інфраструктури

Сьогодні, 13:22 Переглядів: 248

Транспорт братиме лише тих людей, які мають спеціальну перепустку

Мерія Кременчука опублікувала розклад руху автобуса за маршрутом «Крюківський міст» - «Андрія Ізюмова», який перевозитиме працівників критичної інфраструктури. Автобус братиме лише тих людей, які мають спеціальну перепустку. Час відправлення Зупинка «Крюківський міст» Зупинка «Андрія Ізюмова» 20-00 20-30 21-00 21-30 22-00 22-30 23-00 23-30 00-00 00-30 01-00 01-30 02-00 02-30 03-00 03-30 04-00 04-30 05-00 05-30



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