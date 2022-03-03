З'явився розклад руху автобуса, який возитиме працівників критичної інфраструктури

Мерія Кременчука опублікувала розклад руху автобуса за маршрутом «Крюківський міст» - «Андрія Ізюмова», який перевозитиме працівників критичної інфраструктури.
Автобус братиме лише тих людей, які мають спеціальну перепустку.
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Час відправлення
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Зупинка
«Крюківський міст»
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Зупинка
«Андрія Ізюмова»
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20-00
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20-30
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21-00
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21-30
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22-00
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22-30
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23-00
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23-30
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00-00
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00-30
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01-00
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01-30
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02-00
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02-30
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03-00
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03-30
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04-00
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04-30
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05-00
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05-30
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