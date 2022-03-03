Деяких продуктів у магазинах немає, бо їх відправляють до постраждалих регіонів та виникли проблеми з сировиною

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Вчора повідомлялось, що мережа магазинів АТБ забезпечує продуктами харчування у першу чергу ті регіони, де склалася важка гуманітарна ситуація через бої з російськими окупантами. Саме через це, а також ажіотажний попит з боку населення, полиці супермаркетів АТБ наразі спустіли. На полицях місцевого рітейлера – «Маркетопт» та «Оптовичок» товарів значно більше, хоча їх асортимент також зменшився.

Як пояснив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік, є ще дві причини тимчасових перебоїв з постачанням окремих видів продуктів харчування. По-перше, усі волонтери та громади району наразі активно збирають гуманітарну допомогу, яку відправляють до регіонів, де ведуться бойові дії. Масована закупівля продуктів харчування призвела до їх зникнення з полиць магазинів. Підприємства харчової промисловості також у першу чергу відправляють вантажі зі своєю продукцію на Харківщину, Сумщину та Київщину. Зокрема, учора Кременчуцький та Глобинський м’ясокомбінати відправили туди по 5 тон ковбасної продукції. А з Кременчуцького району до постраждалих від війни з російськими окупантами регіонів вчора відправили більше десяти вантажівок з гуманітарної допомогою.

По-друге, у підприємств харчової промисловості виникли проблеми з логістикою та забезпеченням сировиною. Кременчуцька РВА надала розпорядження усім блокпостам без затримок пропускати вантажі з продуктами харчування та сировиною для роботи підприємств харчової промисловості.

- Ці перебої та труднощі тимчасові. Прохання зберігати спокій та не панікувати. Населення продуктами харчування буде забезпечено! - наголосив Олег Лєднік.