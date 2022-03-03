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Агентство місцевих доріг Полтавщини будує фортифікаційні споруди для захисту Полтавщини

Сьогодні, 12:39 Переглядів: 621 Коментарів: 1

 

Потрібні матеріали і техніка

За вказівкою керівництва Військової адміністрації Агентство місцевих доріг Полтавщини переходить в режим розбудови фортифікаційних споруд для захисту Полтави та нашої області від наступальних дій ворога.

Як офіцер запасу СБУ, застосую всі здобуті мною навички в АТО для повноцінної допомоги нашим збройним силам у протистоянні з росією! Часу мало, тому звертаюсь до вас за допомогою, нам терміново потрібні: бетонні плити та блоки, троси та канати, покришки автомобільні великого діаметру, маніпулятори та інша будівельна техніка, в тому числі крани! - написав директор Агенства Олексій Басан у фейсбуці. - Наші дорожні компанії вже приєднались і працюють, дякую їм окремо!

Інформацію слід надавати за номером диспетчера +380 50 015 0233 або в особисті повідомлення Олексія Басана:

  • ваша назва (підприємство або ф/о),
  • контактний номер телефону,
  • найменування техніки або матеріалів, кількість, місцезнаходження в області.
Ми створюємо базу техніки та необхідних матеріалів для обладнання військових блок-постів! Щось знадобиться сьогодні, завтра або пізніше. Тому не спамьте, тільки конкретика у вказаному форматі, - додав Басан.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: блок-пост дороги
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Коментарі: 1

1 485
hunter:
Сьогодні, 12:50

А еще меру,если он у нас есть-надо позакрывать наливайки,а тех кто будет там собираться вывозить на пляж для погрузки песка в мешки.


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