Агентство місцевих доріг Полтавщини будує фортифікаційні споруди для захисту Полтавщини

Сьогодні, 12:39 Переглядів: 621 Коментарів: 1

За вказівкою керівництва Військової адміністрації Агентство місцевих доріг Полтавщини переходить в режим розбудови фортифікаційних споруд для захисту Полтави та нашої області від наступальних дій ворога.

Як офіцер запасу СБУ, застосую всі здобуті мною навички в АТО для повноцінної допомоги нашим збройним силам у протистоянні з росією! Часу мало, тому звертаюсь до вас за допомогою, нам терміново потрібні: бетонні плити та блоки, троси та канати, покришки автомобільні великого діаметру, маніпулятори та інша будівельна техніка, в тому числі крани! - написав директор Агенства Олексій Басан у фейсбуці. - Наші дорожні компанії вже приєднались і працюють, дякую їм окремо!

Інформацію слід надавати за номером диспетчера +380 50 015 0233 або в особисті повідомлення Олексія Басана:

ваша назва (підприємство або ф/о),

контактний номер телефону,

найменування техніки або матеріалів, кількість, місцезнаходження в області.

Ми створюємо базу техніки та необхідних матеріалів для обладнання військових блок-постів! Щось знадобиться сьогодні, завтра або пізніше. Тому не спамьте, тільки конкретика у вказаному форматі, - додав Басан.