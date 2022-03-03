Президент Володимир Зеленський звернувся до українського народу

«Якщо хтось думає, що, подолавши все це, українці злякаються, зламаються або здадуться – він не знає нічого про Україну»
Президент України Володимир Зеленський звернувся до народу.
«Нас стільки разів хотіли знищити. Не змогли. Ми пройшли стільки всього! І якщо хтось думає, що, подолавши все це, українці злякаються, зламаються або здадуться – він не знає нічого про Україну. І йому нічого робити в Україні.
Иди к себе домой. Защищать русскоязычных людей. Не по всему миру, а в своей стране», - йдеться у зверененні.
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