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Кременчук, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Президент Володимир Зеленський звернувся до українського народу

Сьогодні, 12:23 Переглядів: 796 Коментарів: 1

 

«Якщо хтось думає, що, подолавши все це, українці злякаються, зламаються або здадуться – він не знає нічого про Україну»

Президент України Володимир Зеленський звернувся до народу.

«Нас стільки разів хотіли знищити. Не змогли. Ми пройшли стільки всього! І якщо хтось думає, що, подолавши все це, українці злякаються, зламаються або здадуться – він не знає нічого про Україну. І йому нічого робити в Україні.
Иди к себе домой. Защищать русскоязычных людей. Не по всему миру, а в своей стране», - йдеться у зверененні.

5
Автор: Тамара Зінченко
Теги: звернення Президент
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Коментарі: 1

1 485
hunter:
Сьогодні, 12:55

Украинский народ звертается до Зеленского.

Издать приказ всем депутатам и чиновникам вернуться из за границы и выполнять свой долг,в противном случае считать их трусами и предателями.

 

А,еще с собой прихватить своих мажоров.


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