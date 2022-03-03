На Луганщині ворог продовжує тероризувати мирне населення: двоє людей загинуло

Сьогодні, 12:08 Переглядів: 531

У Лисичанську 30 000 людей в районі заводу ГТВ (РТІ) залишилися без води, ще близько 10 000 – без електроенергії

На Луганщині ворог продовжує тероризувати мирне населення: двоє людей загинуло. Про це інформує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Під час російських обстрілів Попасної двоє місцевих жителів загинули, ще шестеро – поранені, повідомив голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

Контузії зазнав начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій Попаснянської міської ВЦА, який під обстрілами рятував життя жінок та дітей.

Війська противника у Лисичанську у ніч з 2 на 3 березня вели артилерійський вогонь по житлових будинках та цілеспрямовано руйнували міську інфраструктуру. Пошкоджено школу №20, дитячий центр «Лелека», а також майже всі комунальні об'єкти.

Майже 30 000 людей в районі заводу ГТВ (РТІ) залишилися без води, ще близько 10 000 – без електроенергії. ДСНС ліквідовує пошкодження після цинічних обстрілів окупанта.

Усі військові злочини задокументують, на злочинців очікує суд. І звісно, Збройні сили України виб'ють ворога за першої ж миті, як це традиційно вже відбувається по всіх містах.