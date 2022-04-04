«Дні стають світлішими»: кременчужани зібрали на генератор для наших артилеристів за 5 годин (звіт)

Сьогодні, 21:57 Переглядів: 119

Кременчужанам вдалось зібрати більше 29 тис. гривень за 5 годин! Днями волонтери, до яких долучився колектив «Автохвиля Кременчук» - 102,1 FM попросили про допомогу: артилерійській бригаді, до складу якої входять хлопці з нашого міста під командуванням старшого лейтенанта, Дениса Г.

Генератор, який дивом знайшли, викупили одразу. Кошти, що залишились, підуть на інші потреби наших бійців.

«Дні стають світлішими, коли бачимо величезну підтримку кожного!!! Спільними зусиллями ми змогли зібрати необхідну суму для придбання генератора Matari MX7000EA. Завдяки вам, дорогі друзі, ми закрили збір за 5 годин! Ви усі — неймовірні люди! Дякуючи вам бійці Артилерійської бригади тепер мають генератор. У нас лишилися кошти, які ви надсилали ще після закриття збору. Ця сума становить 4700 грн. Ми плануємо витратити їх на інші потреби хлопців з бригади. Звіт згодом. Дякуємо щиро кожному і кожній, хто підтримує наші ініціативи!» - повідомили волонтери.