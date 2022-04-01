Для кременчужан-артилеристів терміново треба викупити генератор

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 98

Його дивом знайшли - треба викупити протягом двох днів.

Кременчужан прохають допомогти терміново викупити генератор, який дивом знайшли для артилерійської бригади, яким керує кременчужанин. Вартість - 29 тис. 160 гривень.

«Друзі та друзі друзів! Звертаюся до вас із проханням. Потрібна допомога артилерійській бригаді, до складу якої входять молодики з нашого міста під командуванням старшого лейтенанта, командира батареї радіо звукової розвідки Дениса Г., знаю його особисто – весілля йому вела).

Опинилися у складному становищі. Потребують багато речей, корисних на фронті.

Одна з них - генератор, які зараз неможливо знайти. Ми знайшли!

Matari MX7000EA

вартістю 29160,00 грн.

Маємо два дні аби викупити і допомогти хлопцям боронити Україну!» - написала у Фейсбук Альона Кулініч.

Реквізити:

карта ПриватБанк 4149 6293 5197 6592 (Кирило Жуков).

До збору коштів долучився колектив «Автохвиля Кременчук» - 102,1 FM