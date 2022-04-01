На Полтавщині дозволили продаж міцного алкоголю

Сьогодні, 18:21 Переглядів: 1 847

На Полтавщині з 2 квітня 2022 року скасовують заборону на продаж міцного алкоголю. Про це повідомили в Полтавській ОВА.

Зазначається, що відповідне рішення було прийнято Радою оборони області для стимулювання економіки Полтавщини. При цьому алкогольні напої не продаватимуть військовослужбовцям і представникам правоохоронних органів.

Нагадаємо, Нагадаємо, заборону на продаж усіх алкогольних напоїв на Полтавщині впровадили 1 березня 2022 року. Воно мало діяти до закінчення воєнного стану. З 19 березня у Кременчуці та в Полтавській області дозволили продаж пива та слабоалкогольних напоїв (із вмістом спирту менше 5%).