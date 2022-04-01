На Полтавщині скоротили комендантську годину

Сьогодні, 17:37 Переглядів: 541

З 2 квітня она триватиме з 21:00 до 06:00.

На Полтавщині скоротили час комендантської години. Як повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Лунін, відзавтра, 2 квітня, вона триватиме з 21:00 до 06:00.

Нагадали, що у комендантську годину обовʼязково перебуваємо вдома, в інший час потрібно мати з собою документи, що посвідчують особу.

Зазначимо, що ще вчора, 31 березня, у Полтавській ОВА тривалість комендантської години скорочувати не планували. Також міського голову Кременчука Малецького зобов'язали повернути початок комендантської години з 21.00 на 20.00.