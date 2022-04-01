Робота в тилу: як кременчуцькі профтехи допомагають у війні з росією

Сьогодні, 17:21 Переглядів: 167

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін поінформував, як кремененчуцькі профтехи допомагають у війні з росією, виконуючи роботу в тилу.

У ВПУ №7 та ПТУ №26 на замовлення виготовляють буржуйки, протитанкові їжаки, шипи, годують переселенців. І викладачі, і майстри, і студенти працюють без вихідних, щоб допомогти нашій армії.

А кременчуцькі Регіональний центр професійно-технічної освіти та професійний ліцей імені Макаренка працюють у режимі воєнного часу: щоденно виготовляють гарячі обіди, смаколики, «розгрузки», бронежилети та маскувальні сітки. Всі працюють заради перемоги!