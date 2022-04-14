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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

«путін сказав усе з землею рівняти»: розвідка перехопила розмову росіян

Сьогодні, 00:39 Переглядів: 176

Солдат розповів про план повного знищення міст 

Українська розвідка за участі Нацполіції отримала перехоплення розмови військовослужбовця рф, яка розкриває можливі плани російського командування щодо війни в Україні. Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.

Так, мобілізований військовослужбовець рф, Олег Карасьов, розповів дружині про те, які вказівки отримали російські військові щодо подальших дій в Україні: «путін сказав, якщо до 10 травня ні**я не зробимо, то все з землею рівняти».

За його словами, є розпорядження: «Рубіжне ще намагаємось "звільнити", а Лисичанськ і Сєвєродонецьк із землею зрівнюємо. Не будемо намагатись. Наші контрактники ні**я просунутися не можуть. Позасідали так (ЗСУ - ред.), що кожен день з танків пи**уємо, зі всієї х**ні, а їм по**й. Наших стріляють щодня».

Українська розвідка зазначає: ця розмова підтверджує, що рф цілеспрямовано перейшла до тактики знищення українських міст та злочинів проти мирного населення за прямою вказівкою вищого військово-політичного керівництва рф, зокрема президента путіна.

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Автор: Альона Душенко

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Теги: війна розвідка знищення Рубіжне Лисичанськ Сєвєродонецьк
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