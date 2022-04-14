«Люди не можуть зробити таке»: президенти країн Балтії та Польщі закликали розслідувати злочини росії

Сьогодні, 01:02 Переглядів: 47

Президенти країн Балтії та Польщі після візиту до Київської області, звільненої від російських окупантів, закликали розслідувати воєнні злочини Росії в Україні, посилити санкції проти країни-агресора та надати нашій країні необхідну зброю. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Президенти побували в Бучі, Бородянці та Дмитрівці Київської області. Під час спільної пресконференції після зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським лідер Польщі Анджей Дуда сказав, що розбомблені житлові масиви та руїни на місці звичайних будинків, які залишили по собі російські окупанти — «це не війна, а тероризм»:

- Якщо хтось відправляє літаки, солдатів, щоб вони бомбили житлові масиви, вбивали мирне населення - це не війна. Це жорстокість, бандитизм, тероризм. І це друге обличчя російського вторгнення в Україну, обличчя, яке ми ніколи не приймемо.

Естонський президент Алар Каріс закликав збільшити військову допомогу Україні, зокрема передати протикорабельні засоби, і заявив, що Естонія вже поставила нашій країні допомогу в обсязі третини свого оборонного бюджету. Він також повторив, що Україні місце в європейській сім'ї.

Президент Литви Ґітанас Науседа наголосив, що російська влада має відповісти за всі злочини, скоєні російськими солдатами в Україні:

- Сьогодні ми відвідали Бородянку і побачили темний бік людської натури. Такі звірства можуть скоїти лише зомбі, а не людські істоти.

Він сказав, що Україна має перемогти у війні, а для цього їй потрібні військова, гуманітарна, фінансова та економічна допомога. Науседа закликав запровадити повне ембарго на російські нафту та газ, а також санкції проти всіх російських банків.

Лідер Латвії Егілс Левітс підтримав створення спеціального суду або трибуналу для розслідування злочину російської агресії. Він наголосив, що російські солдати скоїли воєнні злочини в Київській області.

- Україна бореться за нас, і це наш обов'язок допомогти всіма засобами, зброєю, щоб Україна могла захищатися від ворога, - також сказав він.