Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

«Люди не можуть зробити таке»: президенти країн Балтії та Польщі закликали розслідувати злочини росії

Сьогодні, 01:02 Переглядів: 47

 

Голови країн Європи зроби заяву після відвідування Київщини

Президенти країн Балтії та Польщі після візиту до Київської області, звільненої від російських окупантів, закликали розслідувати воєнні злочини Росії в Україні, посилити санкції проти країни-агресора та надати нашій країні необхідну зброю. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Президенти побували в Бучі, Бородянці та Дмитрівці Київської області. Під час спільної пресконференції після зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським лідер Польщі Анджей Дуда сказав, що розбомблені житлові масиви та руїни на місці звичайних будинків, які залишили по собі російські окупанти — «це не війна, а тероризм»: 

- Якщо хтось відправляє літаки, солдатів, щоб вони бомбили житлові масиви, вбивали мирне населення - це не війна. Це жорстокість, бандитизм, тероризм. І це друге обличчя російського вторгнення в Україну, обличчя, яке ми ніколи не приймемо.

 

Естонський президент Алар Каріс закликав збільшити військову допомогу Україні, зокрема передати протикорабельні засоби, і заявив, що Естонія вже поставила нашій країні допомогу в обсязі третини свого оборонного бюджету. Він також повторив, що Україні місце в європейській сім'ї.

Президент Литви Ґітанас Науседа наголосив, що російська влада має відповісти за всі злочини, скоєні російськими солдатами в Україні:

- Сьогодні ми відвідали Бородянку і побачили темний бік людської натури. Такі звірства можуть скоїти лише зомбі, а не людські істоти.

Він сказав, що Україна має перемогти у війні, а для цього їй потрібні військова, гуманітарна, фінансова та економічна допомога. Науседа закликав запровадити повне ембарго на російські нафту та газ, а також санкції проти всіх російських банків.

Лідер Латвії Егілс Левітс підтримав створення спеціального суду або трибуналу для розслідування злочину російської агресії. Він наголосив, що російські солдати скоїли воєнні злочини в Київській області.

- Україна бореться за нас, і це наш обов'язок допомогти всіма засобами, зброєю, щоб Україна могла захищатися від ворога, - також сказав він.
1
Автор: Альона Душенко Джерело фото: сторінки президентів у твітері

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: війна Польща Латвія Литва Естонія
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts


Свіжий випуск

№ 14 від 7 квітня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх