Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Понад 1500 людей евакуювали, попри відсутність гуманітарних коридорів

Сьогодні, 01:30 Переглядів: 84

 

Люди виїжджали на власному транспорті

Через дії російських військ на 13 квітня не вдалося погодити гуманітарні коридори. Попри це в Офісі президента прозвітували про евакуацію 1 567 людей з гарячих точок. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

13 квітня люди виїжджали на власному транспорті. З Пологів, Бердянська, Мелітополя та Василівки у Запорізькій області виїхали 1 102 людини.

З Маріуполя до Запоріжжя евакуювалися 83 людини, а з Сєвєродонецька, Лисичанська, Кремінної, Попасної та Гірського на Луганщині виїхали 382 людини.

Напередодні, 12 квітня, вдалося евакуювати 2 671 людину з Маріуполя та Луганської області.

Чому не було гуманітарних коридорів?

Міністерка реінтеграції Ірина Верещук повідомила, що в Запорізькій області окупанти заблокували евакуаційні автобуси, а на Луганщині росіяни порушують режим тиші, тож гуманітарні коридори 13 квітня не працюватимуть.

Раніше Верещук закликала людей евакуюватися з частини Харківщини, а також із Донецької та Луганської областей, оскільки після початку нового наступу окупантів зробити це буде майже неможливо.

У Генштабі ЗСУ 13 квітня заявляють, що російські війська вже готові до наступу на сході та півдні країни. Раніше у Пентагоні підтверджували, що росія стягує свої сили для наступу на сході України.

0
Автор: Альона Душенко

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги:
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts


Свіжий випуск

№ 14 від 7 квітня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх