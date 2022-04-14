Понад 1500 людей евакуювали, попри відсутність гуманітарних коридорів

Сьогодні, 01:30 Переглядів: 84

Через дії російських військ на 13 квітня не вдалося погодити гуманітарні коридори. Попри це в Офісі президента прозвітували про евакуацію 1 567 людей з гарячих точок. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

13 квітня люди виїжджали на власному транспорті. З Пологів, Бердянська, Мелітополя та Василівки у Запорізькій області виїхали 1 102 людини.

З Маріуполя до Запоріжжя евакуювалися 83 людини, а з Сєвєродонецька, Лисичанська, Кремінної, Попасної та Гірського на Луганщині виїхали 382 людини.

Напередодні, 12 квітня, вдалося евакуювати 2 671 людину з Маріуполя та Луганської області.

Чому не було гуманітарних коридорів?

Міністерка реінтеграції Ірина Верещук повідомила, що в Запорізькій області окупанти заблокували евакуаційні автобуси, а на Луганщині росіяни порушують режим тиші, тож гуманітарні коридори 13 квітня не працюватимуть.

Раніше Верещук закликала людей евакуюватися з частини Харківщини, а також із Донецької та Луганської областей, оскільки після початку нового наступу окупантів зробити це буде майже неможливо.

У Генштабі ЗСУ 13 квітня заявляють, що російські війська вже готові до наступу на сході та півдні країни. Раніше у Пентагоні підтверджували, що росія стягує свої сили для наступу на сході України.