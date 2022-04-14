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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

«Це не війна, це тероризм», - Дуда про злочини російських окупантів

Сьогодні, 06:00 Переглядів: 229

 

До Польщі вже прибуло понад 2,5 млн українців

Президент Польщі Анджей Дуда про злочини російських окупантів в Україні: Це не війна, це тероризм.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив у заяві за результатами зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським спільно з президентами Латвії, Естонії та Литви.

За словами Дуди, до Польщі вже прибуло понад 2,5 млн українців, які були змушені покинути свої домівки через вторгнення Росії.

Він наголосив, що прибув із колегами-президентами до Києва, щоб стати поряд із українським лідером та потиснути йому руку.

- Щоб сказати, що ми захоплюємося його героїзмом, героїзмом його команди, всіх українських військових, які кожного дня віддають життя за свою Батьківщину, - підкреслив президент Польщі.

Дуда зазначив, що під час візиту до звільнених населених пунктів на Київщині бачив два обличчя цієї війни. Перше - українські військові, які билися з російськими окупантами, дотримуючись усіх правил та принципів війни.

- І ми бачили друге обличчя цієї війни, яке складно зрозуміти... Це бомбардовані житлові масиви, знищені житлові будинки. Не військові об'єкти, а звичайні будинки, де живуть звичайні люди... Я бачив ці руїни на телебаченні, а тепер побачив їх у реальному житті. Складно у це повірити. Тому я сказав пану президенту Зеленському, що це не війна, а тероризм..., це жорстокість та бандитизм, - сказав він.

Польський президент зауважив, що з цим другим обличчям війни не погодиться ніколи.

- Війни були з моменту появи людства, але у 21-му сторіччі вбивство жінок і дітей, бомбардування житлових будинків, багатоповерхівок - це тероризм, це бандитизм. Це топтання принципів міжнародного права... Для людей, які так ставляться до цих принципів, немає сьогодні місця серед міжнародної спільноти, - вважає Дуда.

Відтак, на його думку, РФ потрібно виключити з міжнародних спільнот.

- Росія не може сприйматися... Не можна вести діалогу з тим, хто топтав ці принципи. РФ має визнати..., що вона напала..., а виконавці цих злочинів та люди, які давали на них дозвіл та накази, мають відповідати за це... Їх всіх треба покарати у міжнародних судах... Той, хто вчиняє такі речі, має бути покараний, а на час, поки покарання не закінчиться, він має бути усунутий, - зауважив лідер Польщі.
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Автор: Руслана Горгола

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Теги: війна Польща
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