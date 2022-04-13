Горить «Москва» - українські військові влучили ракетами «Нептун»

Сьогодні, 23:27 Переглядів: 354

Українські військові влучили в російський ракетний крейсер «Москва» ракетами «Нептун». Кораблю завдали дуже серйозних пошкоджень.

Інформацію підтвердив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

- Підтвердили, що ракетний крейсер "Москва" сьогодні пішов саме туди, куди його послали наші прикордонники на острові Зміїний! Ракети "Нептун" які стоять на сторожі Чорного моря завдали російському кораблю дуже серйозних пошкоджень, - написав Марченко.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що на ворожому крейсері перебувало 510 людей екіпажу. Така кількість вказана і в характеристиках корабля у відкритих джерелах.

Нагадаємо, що з кораблів «Москва» та «Василий Быков» окупанти обстрілювали український острів Зміїний, який обороняли 13 прикордонників.

За даними «Мілітарного», крейсер «Москва» має артилерійське, зенітне, протичовнове та мінно-торпедне озброєння. Також на ньому встановлено 16 пускових установок протикорабельних ракет П-1000 «Вулкан», що мають дальність враження цілей до 1000 км. Несе на борту один гелікоптер Ка-27.