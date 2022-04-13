Горить «Москва» - українські військові влучили ракетами «Нептун»

Українські військові влучили в російський ракетний крейсер «Москва» ракетами «Нептун». Кораблю завдали дуже серйозних пошкоджень.
Інформацію підтвердив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що на ворожому крейсері перебувало 510 людей екіпажу. Така кількість вказана і в характеристиках корабля у відкритих джерелах.
Нагадаємо, що з кораблів «Москва» та «Василий Быков» окупанти обстрілювали український острів Зміїний, який обороняли 13 прикордонників.
За даними «Мілітарного», крейсер «Москва» має артилерійське, зенітне, протичовнове та мінно-торпедне озброєння. Також на ньому встановлено 16 пускових установок протикорабельних ракет П-1000 «Вулкан», що мають дальність враження цілей до 1000 км. Несе на борту один гелікоптер Ка-27.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер