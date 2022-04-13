Хто завтра з кременчужан залишиться без світла

Сьогодні, 23:05 Переглядів: 136

Назвали адреси кременчужан, які матимуть проблеми з електроенергією

«Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії 14 квітня. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста. З 8.00 до 17.00 буде відсутня електроенергія за адресами: вул. Кагамлицька,

вул. Новокагамликська,

пров. Ювілейний,

пров. Інтернаціональний

наб. Лейтенанта Дніпрова,

вул. Макаренка,

вул. Ливарна,

вул. Володимира Івасюка,

пров. Володимира Івасюка,

пров. Докучаєва,

пров. Мирний,

туп. Ливарний

вул. Василя Симоненка,

вул. Ігоря Сікорського,

вул. Ракетна,

вул. Луначарського,

вул. Кобзарська,

пров. Кутузова,

туп. Бажана

вул. Айвазовського,

вул. Володимира Винниченка,

вул. Утьосова,

туп. Айвазовського

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