Хто завтра з кременчужан залишиться без світла
Сьогодні, 23:05
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Назвали адреси кременчужан, які матимуть проблеми з електроенергією
«Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії 14 квітня. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.
З 8.00 до 17.00 буде відсутня електроенергія за адресами:
- вул. Кагамлицька,
- вул. Новокагамликська,
- пров. Ювілейний,
- пров. Інтернаціональний
- наб. Лейтенанта Дніпрова,
- вул. Макаренка,
- вул. Ливарна,
- вул. Володимира Івасюка,
- пров. Володимира Івасюка,
- пров. Докучаєва,
- пров. Мирний,
- туп. Ливарний
- вул. Василя Симоненка,
- вул. Ігоря Сікорського,
- вул. Ракетна,
- вул. Луначарського,
- вул. Кобзарська,
- пров. Кутузова,
- туп. Бажана
- вул. Айвазовського,
- вул. Володимира Винниченка,
- вул. Утьосова,
- туп. Айвазовського
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