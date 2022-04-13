У 5 кременчужан виявили коронавірусну хворобу

Сьогодні, 22:39 Переглядів: 99

Сьогодні, 13 квітня, у Кременчуці зареєстровано 5 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Захворіли чотири жінки віком від 45 до 79 років та один чоловік віком 63 роки. Про це повідомляє пресслуба мерії Кременчука.

Із вперше виявлених випадків захворювання всі 5 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів.

Всього в інфекційних шпиталях лікується сім пацієнтів. Одужало три пацієнта, випадків смерті не зареєстровано.

Всього зареєстровано 24 028. Одужало 23 288. Померло 720