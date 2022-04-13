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рашисти погрожують вдарити «по центрах ухвалення рішень, у тому числі в Києві»

Сьогодні, 22:13 Переглядів: 0

 В Офісі президента у відповідь заявили, що жоден російський сценарій не спрацює

Російське військове керівництво погрожує ракетними ударами по Києву, якщо українці нібито не перестануть проводити диверсії на території РФ. Про це йдеться у заяві міноборони росії.

Там нібито побачили спроби диверсій та завдання ударів українськими військами по об’єктах на території рф.

«Якщо такі випадки триватимуть, то збройні сили РФ завдадуть ударів по центрах ухвалення рішень, у тому числі в Києві, від чого російська армія раніше утримувалась», - йдеться в повідомленні.

У відповідь керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зазначив, що «власними провокаціями росія готує привід для чергових погроз». 

 «Вже заговорили про можливі ракетні удари по Києву. Ми готові до будь-яких сценаріїв і жоден російський не спрацює. кремль вже довів, що вміє воювати лише з мирним населенням, яке не здатне їм відповісти. За всі злочини росія відповідатиме перед міжнародним трибуналом у майбутньому», - підкреслив Єрмак.

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Генштаб ЗСУ

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Теги: війна Андрій Єрмак
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