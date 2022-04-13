Кременчуцькі патрульні допомогли колегам з Луганщини (фото)

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Патрульна поліція Кременчука допомогла колегам з Луганщини. Як повідомили в Луганській патрульній поліції, за допомоги наших копів доставили гуманітарну допомогу понад 600 мешканцям Сєвєродонецька.

«Сьогодні наші патрульні, спільно з колегами Патрульної поліції Кременчука доставили гуманітарну допомогу понад 600 мешканцям Сєвєродонецька», - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, внаслідок російського масованого обстрілу 11 квітня знищено центр гуманітарної допомоги в Сєвєродонецьку, який щоденно годував близько 300 людей. Ситуація у Сєвєродонецьку загалом - критична.