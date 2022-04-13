Тернопільська компанія обіцяє нові меблі власниці славнозвісної кухонної шафки з Бородянки

Сьогодні, 21:17 Переглядів: 267

Тернопільська меблева компанія пообіцяла за власний рахунок виготовити кухоний гарнітур та зробити дизайн нового помешкання для сім’ї з Бородянки, яка втратила житло, однак чия кухонна шафка прославилася на всю Україну і стала символом незламності українців. Про це власник меблевої компанії Роман Погайдак написав на своїй сторінці у фейсбуці:

Увага, розшук! Усі ви бачили фото цієї кухоньки, що встояла після навали рашистів. Кухня мужньо витримала усе лихоліття долі! Честь і слава українським меблевикам, які виготовили такі стійкі меблі. А ми розшукуємо власницю цієї кухні, аби пообіцяти їй, що після війни наша компанія «Студія дизайну «Меблевий кРай» безкоштовно зробить пані дизайн нового помешкання, а «Меблевий кРай» безкоштовно виготовить кухню! Обіцяємо, що нова кухня буде виготовлена з любов’ю та прослужить доооооооовго і ще довше. Наші координати: тел. 0673525006, або пишіть сюди (на фейсбук – ред.).

В інтернеті стало вірусним фото стіни зруйнованого будинку в Бородянці, на якій висить кухонна шафа з глиняною скульптурою півника зверху.