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російські війська готови до наступу на Схід та Південь, - Генштаб

Сьогодні, 20:55 Переглядів: 636

 Окупанти продовжують завдавати систематичних ракетно-бомбових ударів по об’єктах інфраструктури у Харківській та Запорізькій областях.

Війська РФ перебувають у готовності до наступальних дій на Донецькому і Таврійському напрямках. Про це стало відомо зі зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 18 годину 13 квітня.

«На Донецькому і Таврійському напрямках, за наявною інформацією, противник перебуває в готовності до наступальних дій. Продовжує зосереджувати основні зусилля на захопленні окремих кварталів міста Маріуполя та завдавати авіаційних ударів», - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Генштабу, росіяни продовжують завдавати систематичних ракетно-бомбових ударів по об’єктах інфраструктури у Харківській та Запорізькій областях.

На Слобожанському напрямку триває часткове блокування ворогом Харкова. У зв’язку з неможливістю його захоплення, збройні сили рф продовжують артилерією знищувати інфраструктуру міста.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках підрозділи противника активних дій не проводили. Російські окупанти здійснюють переміщення окремих підрозділів на визначені напрямки.

У Маріуполі морські піхотинці в результаті складного маневру з’єдналися з «Азовом»

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Автор: Ольга Мінчук

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Теги: війна Генштаб ЗСУ
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