Якщо не буде води: у Кременчуці обстежують колодязі

Сьогодні, 20:35 Переглядів: 152

Цього тижня обстежили на полагодили на Раківці та на Занасипу. Де саме і скільки - невідомо.

КП «Кременчукводоканал» проводить обстеження та ремонт трубчастих колодязів, повідомляє Кременчуцька міська рада. Пояснюють, що воду з таких колодязів кременчужани зможуть використовувати для технічних потреб у разі припинення централізованого водопостачання. Зазначається, що цього тижня комунальники обстежили та відремонтували трубчасті колодязі на вул. Генерала Манагарова, вул. Лейтенанта Дніпрова та вул. Мічуріна (Раківка та Занасип). Щоправда, яку кількість обстежили та де знаходяться ці колодязі, не уточнюють. Кременчукводоканал пояснив за додаткові цифри у платіжках

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