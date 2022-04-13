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У Миргородській РВА розповіли про наслідки вчорашнього ракетного обстрілу

Сьогодні, 20:08 Переглядів: 931

 Загиблих, на щастя, немає.

В Миргородській районній адміністрації (РВА) розповіли про наслідки ракетного удару 12 квітня. Як повідомив Віктор Іваненко, начальник Миргородської районної військової адміністрації,  «є значні руйнування аеродрому». Є численні руйнування. Також в результаті обстрілу виникла пожежа, яку згодом ліквідували. 

«За останні 10 дні це вже третій ракетний удар по інфраструктурі нашого міста, - сказав Віктор Іваненко. - На щастя, загиблих немає. 

Нагадаємо,  2 квітня удару було завдано першого удару по аеродрому Миргорода, внаслідок чого була пошкоджена злітна смуга та інфраструктура аеродрому. Силами та засобами ППО Збройних сил України вдалося знищити кілька ворожих крилатих ракет. У ніч з 8 на 9 квітня російські окупанти знову завдали ракетний удар по інфраструктурі в Миргороді.  Інфраструктура зазнала значних руйнувань, двоє людей постраждали. 12 квітня ввечері стало відомо про ще один ракетний обстріл у Миргороді. 

На фото - Віктор Іваненко

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Скріншот відео

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Теги: Миргород ракетний обстріл
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