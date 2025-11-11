Аграрії Кременчуцького району завершують збір урожаю: зібрали понад 230 тисяч тонн зернових

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 0

У Кременчуцькому районі триває завершальний етап збирання врожаю зернових та технічних культур. Нині аграрії вже зібрали 230,4 тис. тонн зернових і зернобобових культур та 99,9 тис. тонн олійних. Про це повідомив начальник Кременчуцької райвійськадміністрації Олександр Аленін.

Зокрема, обмолочено 86,6% площ, засіяних зерновими, — це 63 975 гектарів.

Із них:

пшениця — 124 087 тонн із 35 252 га;

ячмінь — 10 323 тонн із 2 657 га;

горох — 6 590 тонн із 2 499 га;

кукурудза — 81 089 тонн із 20 912 га (67,9% засіяних площ);

інші зернові та зернобобові — 514 тонн із 240 га.

Серед лідерів за темпами збору:

Семенівська громада — 28 181 тонн із 6 841 га;

Глобинська громада — 23 335 тонн із 6 756 га;

та Піщанська громада — 14 276 тонн із 4 086 га.

Наразі в районі зібрано 99 937 тонн олійних культур, зокрема:

соняшнику — 68 635 тонн із 35 556 га (95,8%);

сої — 28 259 тонн із 21 740 га (95,4%);

ріпаку — 3 043 тонн із 1 707 га (збір завершено).

Також продовжується збирання цукрових буряків — накопано 201,7 тис. тонн із площі 5 092 га, що становить 77,8% від засіяних площ.

Нагадаємо, цьогоріч Полтавщина увійшла до трійки лідерів серед областей за темпами збору врожаю.