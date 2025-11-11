ГО "Захист держави"
Кременчук, Бізнес/Робота

Аграрії Кременчуцького району завершують збір урожаю: зібрали понад 230 тисяч тонн зернових

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 0

 

У районі обмолочено понад 86% площ, триває збирання цукрових буряків

У Кременчуцькому районі триває завершальний етап збирання врожаю зернових та технічних культур. Нині аграрії вже зібрали 230,4 тис. тонн зернових і зернобобових культур та 99,9 тис. тонн олійних. Про це повідомив начальник Кременчуцької райвійськадміністрації Олександр Аленін.

Зокрема, обмолочено 86,6% площ, засіяних зерновими, — це 63 975 гектарів.
Із них:

  • пшениця — 124  087 тонн із 35  252 га;

  • ячмінь — 10  323 тонн із 2 657 га;

  • горох — 6 590 тонн із 2 499 га;

  • кукурудза — 81  089 тонн із 20  912 га (67,9% засіяних площ);

  • інші зернові та зернобобові — 514 тонн із 240 га.

Серед лідерів за темпами збору:

  • Семенівська громада — 28 181 тонн із 6 841 га;

  • Глобинська громада — 23 335 тонн із 6 756 га;

  • та Піщанська громада — 14 276 тонн із 4 086 га.

Наразі в районі зібрано 99  937 тонн олійних культур, зокрема:

  • соняшнику — 68  635 тонн із 35  556 га (95,8%);

  • сої — 28  259 тонн із 21  740 га (95,4%);

  • ріпаку — 3 043 тонн із 1 707 га (збір завершено).

Також продовжується збирання цукрових буряків — накопано 201,7 тис. тонн із площі 5 092 га, що становить 77,8% від засіяних площ.

Нагадаємо, цьогоріч Полтавщина увійшла до трійки лідерів серед областей за темпами збору врожаю.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: agropolit.com
