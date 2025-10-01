У Кременчуці 2 жовтня відключать воду: де саме

У «Кременчукводоканалі» попереджають, що після відновлення централізованого водопостачання можливе короткочасне погіршення якості води
2 жовтня з 8.30 до закінчення робіт (орієнтовно до 17.00) у Кременчуці відключать воду через заміну запірної арматури на водопровідній мережі. Про це повідомили у КП «Кременчукводоканал».
Без води залишаться будинки:
У «Кременчукводоканалі» попереджають, що після відновлення централізованого водопостачання можливе короткочасне погіршення якості води — каламутність чи забарвленість.
Нагадаємо, у Кременчуці виділяють кошти на придбання води на випадок надзвичайної ситуації.
