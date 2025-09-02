У Кременчуці облаштують зупинку «Ревівка» за понад 200 тисяч гривень

1 вересня комунальне підприємство «Благоустрій Кременчук» замовив капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «Ревівка» (з міста), що розташована на вулиці Богдана Хмельницького. Вартість облаштування — 212 тисяч 803 гривні. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.
Роботи КП замовив напряму у ФОП Бєлкіна Ганна Миколаївна. Зупинку мають облаштувати до кінця вересня.
Нагадаємо, у Кременчуці облаштували зупинки «Шпиталь», «Пологовий будинок», «Кладовище» на вулиці Сержанта Мельничука, 131, «вул. Полковника Гегечкорі» на вулиці Перемоги, 58,а також «Тролейбусне управління», «Дитяча лікарня», «Вулиця Юрія Кондратюка» (кінцева) і «Квартал 304» (в місто). На облаштування цих зупинок, за попередніми розрахунками, з міського бюджету витратили майже 2 млн гривень.
