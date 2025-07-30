У Кременчуці запускають новий тролейбусний маршрут 17А+ до Ревівки: провели тестовий рейд

Сьогодні, 11:00 Переглядів: 339

У Кременчуці з’явиться новий тролейбусний маршрут — 17А+, який з’єднає центральну частину міста з мікрорайоном Ревівка. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.

За його словами, маршрут запускають, щоб розвантажити маршрутки у години пік і забезпечити зручний транспорт для пільговиків. Для них проїзд у тролейбусі буде безкоштовним.

Наразі провели тестовий рейс і працюють над графіком руху — його обіцяють адаптувати до потреб пасажирів.

Перед запуском маршруту на Ревівці капітально відремонтували дорогу, розширили її на окремих ділянках, облаштували тротуари, зупинки й місця для розвороту тролейбусів.

Нагадаємо, наприкінці квітня Кременчуцьке тролейбусне управління уклало договір з ТОВ «Політехносервіс» на постачання нових 12-метрових тролейбусів. Ціна договору складає майже 7,5 млн євро. Спочатку місто планувало закупити 20 тролейбусів, але на сьогодні відомо, що громада отримає 18.

Додамо, що на гроші на придбання тролейбусів для Кременчука виділив Європейський інвестиційний банк. Строк позики — 22 роки, з урахуванням 5-річного пільгового періоду повернення коштів. Місто бере участь у спільному з Європейським інвестиційним банком проєкті розвитку міського громадського транспорту в Україні. Відповідна фінансова угода була укладена між Україною та Європейським інвестиційним банком та ратифікована Верховною Радою ще до повномасштабного вторгнення.