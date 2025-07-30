В Україні можуть заборонити продаж електронних сигарет — в Раді зареєстрували законопроєкт

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Народні депутати пропонують встановити відповідальність за порушення заборони на виробництво, імпорт та продаж електронних сигарет у вигляді великих штрафних санкцій

Група народних депутатів 28 липня внесла до Верховної Ради законопроєкт № 13548, яким пропонується внести зміни до деяких законів України щодо запровадження заборони на виробництво, імпорт та введення в обіг електронних сигарет, заправних контейнерів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Тобто в Україні пропонують повну заборону на продаж електронних сигарет та всього, що з ними пов’язане. Учора у картці законопроєкту № 13548 з’явився його текст, пояснювальна записка та порівняльна таблиця.

Метою розробки законопроєкту є захист здоров’я населення України шляхом законодавчого закріплення повної заборони на виробництво, імпорт, оптову та роздрібну торгівлю, а також введення в обіг електронних сигарет, заправних контейнерів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах на території України, — зазначили ініціатори законопроєкту.

Обґрунтування необхідності заборони вейпів та електронних сигарет

У пояснювальній записці до нього розробники обґрунтовують необхідність його прийняття даними Центру громадського здоров’я МОЗ України. Так, понад 70% щоденних курців віком 18-29 років користуються саме електронними виробами для куріння. З них 37% вживають тютюнові вироби для електричного нагрівання, а 36% — електронні сигарети. Вони зазначили, що серед підлітків 13-15 років 40% хоча б раз вживали електронні сигарети, а близько 20% є теперішніми споживачами. Половина опитаних підлітків віком 15-16 років мали досвід куріння електронних сигарет, а кожен п’ятий (19%) вживав їх упродовж останніх 30 днів.

Попри те, що електронні сигарети є відносно новим продуктом, вже існують беззаперечні докази, що їхнє використання становить серйозний ризик для здоров’я. Рідини, які шляхом нагрівання створюють аерозоль, містять нікотин та інші хімічні речовини, серед яких: пропіленгліколь та гліцерин, акролеїн (гербіцид), діацетил, діетиленгліколь (токсична хімічна речовина, що використовується в антифризах), нікель, олово, свинець, кадмій, бензол.

Окрім того, багато рідин виробляються нелегально, з невідомим складом, що підвищує ризик отруєнь. Контрафактні вейпи часто містять небезпечні домішки (наприклад, вітамін Е ацетат, який спричинив спалах EVALI у США).

Відзначено декілька захворювань, пов’язаних із вживанням електронних сигарет.

Це, зокрема, облітеруючий бронхіоліт, ліпоїдна пневмонія, первинний спонтанний пневмоторакс. Ефективність електронних сигарет як засобу для відмови від куріння не доведена, проте відомо, що вони становлять загрозу для здоров’я.

Ініціатори законопроєкту зазначають, що в Україні заборонено продаж електронних сигарет неповнолітнім, але контроль за цим слабкий, і молодь легко отримує доступ. Водночас у таких країнах, як Індія, Таїланд, Сінгапур, Бразилія повністю заборонили вейпи та електронні сигарети, а в США та Австралія ввели суворі обмеження через ризики для здоров’я та зростання їх використання серед молоді.

Вторинний вплив електронних сигарет також є серйозною загрозою. Викиди від електронних сигарет містять нікотин, діацетил, бензол, важкі метали та інші шкідливі речовини, які можуть становити ризик для людей довкола курця. А використані картриджі та акумулятори забруднюють довкілля через важкі метали та пластик.

— Враховуючи ці ризики, існує нагальна потреба на законодавчому рівні заборонити весь ланцюг обігу зазначеної продукції: від ввезення, виробництва до продажу та реклами з метою ефективного захисту здоров’я населення, — резюмували народні депутати.

Що пропонують змінити

Законопроєкт № 13548 пропонує внести зміни до законів:

«Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» — доповнення новою статтею щодо повної заборони виробництва, торгівлі, імпорту та експорту електронних сигарет, заправних контейнерів і відповідних рідин;

«Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» — виключається положення щодо ліцензування та обігу рідин для електронних сигарет, вилучення їх з реєстрів, зняття правових підстав для їх обігу, встановлення відповідальність за порушення нових норм, у тому числі штрафні санкції.

До речі, з січня цього року Бельгія повністю заборонила продаж одноразових вейпів через їх шкідливість для здоров’я та навколишнього середовища.

Раніше ми писали, що з 11 липня 2024 року в Україні був повністю заборонений продаж цигарок та електронних сигарет з ароматизаторами.