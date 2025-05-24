Сьогодні Кременчук вперше відзначає День міста у нову дату: чому так

Сьогодні, 09:22 Переглядів: 314

Вперше Кременчук відзначає День міста в останні вихідні травня — цьогоріч вони припали на 24 та 25 травня.

Чому дату дня міста вирішили змінити

Як раніше пояснювали у міській раді, 29 вересня символізує визволення Кременчука від нацистських загарбників, проте за історичними даними, цього дня була звільнена лівобережна частина міста. Правобережжя звільнили 25 листопада.

Нову дату святкування дня міста у Кременчуці пропонували пов’язати із:

датою отримання Магдебурзького права;

датою початку будування першого мосту, який сполучав Кременчук і Крюків;

датою, коли Кременчук отримав королівські привілеї від польського короля Яна Казимира;

датою обрання першого складу органів місцевого самоврядування.

Оскільки більшість визначних дат, пов’язаних із Кременчуком припадає саме на травень, комісія прийшла до висновку рекомендувати святкувати день Кременчука у треті (останні) вихідні травня.

Як у громаді проходили зміни дати святкування

Зміни обговорили на початку грудня під час засідання комісії з питань найменування об’єктів топоніміки, увічнення пам’яті видатних діячів і подій, встановлення пам’ятних знаків. У лютому депутати підтримали перенесення дати святкування.

Попередньо врахували і думку містян: протягом січня тривало голосування у застосунку «Кременчук Цифровий». Участь в опитуванні взяли 327 громадян. За перенесення дати на останні вихідні травня проголосували 234 людини.

Понад 70% з опитуваних жителів Кременчуцької громади підтримали зміну дати святкування Дня міста — з 29 вересня на останні дні травня. Такі результати голосування оприлюднили у додатку «Кременчук Цифровий».

Водночас 29 вересня пропонують залишити Днем визволення Кременчука від нацистських загарбників під час Другої світової війни. Своєю чергою 28% респондентів не підтримали такі зміни. Кількість учасників опитування у застосунку не вказують.

Водночас у Кременчуці активісти вимагають залишити без змін дату святкування Дня міста. Так, зокрема, у березні Полтавський окружний адміністративний суд прийняв позовну заяву кременчуцької активістки Валентини Трофименко, яка позивається до Кременчуцької міськради й вимагає скасувати це рішення.