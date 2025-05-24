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Лагідна українізація: підшипник чи вальниця?

Сьогодні, 08:06 Переглядів: 147

У рубриці «Говоримо українською правильно» ми проводимо лагідну українізацію: пояснюємо випадки застосування правопису, мовних норм, публікуємо цікавинки про мову. Робимо це для того, щоб у нашій країні з кожним днем ставало дедалі більше україномовних українців, а наша солов'їна мова звучала звідусіль!
  1. У питанні вибору між термінами «підшипник» і «вальниця» виникає певна неоднозначність, адже обидва слова позначають одну й ту саму деталь механізму, проте мають різне походження та історію.

Хоча слово «підшипник» стало загальноприйнятим і широко використовується в українській мові, слід зауважити, що воно є запозиченням із російської. Натомість «вальниця» є традиційним українським словом, яке зберегло своє місце в технічній лексиці та описує ту ж саму деталь.

Зокрема, у Словнику технічної термінології 1928 року можна знайти таку відповідність: «Подшипник — Вальниця». Це вказує на те, що до певного часу в Україні активно використовувався саме цей термін.

Внаслідок чи в результаті?

І так, і так правильно. «В (у) результаті» вважається канцеляризмом, який рекомендують замінити на «внаслідок». Однак обидва варіанти є синонімами, тож помилкою це не буде.

Щодо правопису: «внаслідок» є складним прийменником, утвореним із поєднанням прийменника (в) та іменника (наслідок), тому його пишуть разом. А от «в результаті» завжди пишеться окремо.

Я рахую чи я вважаю?

Я рахую гроші, і вважаю, що сьогодні прекрасний день, щоб задонатити трохи на ЗСУ.

У словниках зазначено, що «рахую» та «вважаю» можуть бути синонімами, проте мовознавиці й мовознавці розглядають вислів «я рахую» як кальку з російської та рекомендують використовувати лише у значенні «вимовляти, називати числа в послідовному порядку».

Не можна рукою подати, слід палицею кинути

Недалеко вже й до лісу — палицею кинути.

P. S. Палицею кинути — близько, зовсім недалеко, а рукою подати — калька.

Всі знають, що таке криївка?

Криївка — потайне сховище, оборонна або господарська споруда, розташована під землею. Там зберігали харчі, медикаменти або зброю.

Славнозвісна львівська Криївка — десь на площі Ринок. У підвалі одного з будинків сучасного Львова. Щоб зайти у незвичайний заклад, слід сказати пароль «Слава Україні» та випити чарку зігріваючої медовухи. Після цієї процедури перед вами відкриються двері у зовсім інший світ, де створена атмосфера справжнього бункера вояків Української Повстанської Армії.

Фразеологізми зі значенням: мовчати/дотримуватися таємниці

  • Ні пари з вуст
  • Справляти мовчанку
  • Тримати язик (язика) на привʼязі
  • Як у рот води набрати

Збагачуйте мовлення! Примітивний словниковий запас залишайте в минулому. Дбаючи про чистоту свого мовлення, ви поважаєте не лише себе, а й своїх співрозмовників.

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Автор: Мирослава Українська
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