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Після масштабної кібератаки з боку Росії у Кременчуцькому ЦНАПі відновили надання усіх 640 послуг

Сьогодні, 09:14 Переглядів: 75

 

Замовляти та отримувати послуги, а також користуватися сервісами тепер можна, як і раніше

Після масштабної кібератаки з боку Росії у Кременчуцькому ЦНАПі відновили надання усіх 640 послуг. Замовляти та отримувати послуги, а також користуватися сервісами тепер можна, як і раніше. Про це повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради.

Соціальні, паспортні, транспортні послуги, послуги з державної реєстрації бізнесу та нерухомості, довідки, витяги, дозвільні послуги, послуги у сфері будівництва та архітектури й багато інших! Увесь перелік послуг ЦНАП тут: https://cnap-kremen.gov.ua/poslugi/all

Для запису в електронну чергу можна зателефонувати на номери: 0960971588, 0502551588 (у робочі дні).

Записатися в електронну чергу можна цілодобово:

вайбер бот https://cutt.ly/9v8XpCR

телеграм бот https://t.me/CNAP_KremenBot

на сайті https://cnap-kremen.gov.ua/

 

Нагадаємо, 20 січня «Кременчуцький Телеграф» повідомляв, що міністерство юстиції відновило роботу ключових державних реєстрів після масштабної кібератаки з боку Росії.

Раніше ми писали, що у ніч на 20 грудня росіяни здійснили наймасштабнішу за останній час кібератаку на українські державні реєстри. Тоді в Мін'юсті заявили, що на відновлення їхньої роботи підуть тижні. У ЦПД наголосили, що доступ до бази «Оберіг» не втрачений, а загрози втрати даних з держреєстрів вдалося уникнути. 30-го грудня Мінʼюст повідомив, що відновив роботу трьох ключових нотаріальних реєстрів. А 6-го січня були відновлені ще чотири соціальні послуги, що стосуються дітей.

Ми також писали, що усі реєстри Міністерства юстиції, які постраждали через кібератаку російських хакерів 20 грудня, повноцінно відновлять роботу у понеділок, 20 січня.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ЦНАП послуги Міністерство юстиції Кременчук
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