ДСНС: учора на Полтавщині сталися 3 пожежі — в Омельнику травмувалася людина

Сьогодні, 08:49 Переглядів: 122

За минулу добу на території Полтавської області зареєстровано 4 небезпечні події, з них 3 пожежі. Дві пожежі сталися в Лубенському районі, а одна — на Кременчуччині.

Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Полтавській області.

Учора, 28 січня, о 13.14 в селі Омельник Кременчуцького району виникла пожежа у житловому будинку. Вогонь знищив домашні речі та пошкодив стіни, стелю будинку на площі 20 кв.м, побутову техніку та майно. Внаслідок пожежі одна людина була травмована.

Вогонь вдалося погасити до прибуття підрозділу ДСНС.

Нагадаємо, за минулу добу поліція Полтавщини оперативно розкрила 146 злочинів. Серед них крадіжки, шахрайства, викрадання автівки та наркозлочини.