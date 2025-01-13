На Полтавщині руйнується майже 50 км берегів Кременчуцького водосховища — Офіс водних ресурсів

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Проводити берегоукріплення планують і в цьому році

У межах Полтавської області руйнується 43,5 км берегів Кременчуцького водосховища. Про це інформують у пресслужбі Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області.

У попередні роки Офіс розробив проєктну документацію, берегоукріплення частково проводилося. Проте роботи ще не завершені, тож їх продовжать у 2025 році.

Середня величина розмиву берега нині складає 1,5 м, а найбільше його значення — 4,2 м.

В офісі водних ресурсів зазначають: Дніпро є єдиним джерелом постачання питної води для Кременчука, тому питання захисту берегів водосховища залишається актуальним й надалі.

За даними Державної екологічної інспекції Центрального округу розмір збитків, завданих навколишньому природному середовищу внаслідок руйнування берегової лінії, становить 695,079 тис. грн.