У межах Полтавської області руйнується 43,5 км берегів Кременчуцького водосховища. Про це інформують у пресслужбі Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області.
У попередні роки Офіс розробив проєктну документацію, берегоукріплення частково проводилося. Проте роботи ще не завершені, тож їх продовжать у 2025 році.
Середня величина розмиву берега нині складає 1,5 м, а найбільше його значення — 4,2 м.
В офісі водних ресурсів зазначають: Дніпро є єдиним джерелом постачання питної води для Кременчука, тому питання захисту берегів водосховища залишається актуальним й надалі.
За даними Державної екологічної інспекції Центрального округу розмір збитків, завданих навколишньому природному середовищу внаслідок руйнування берегової лінії, становить 695,079 тис. грн.
Нагадаємо, у липні стан берегової лінії Кременчуцького водосховища оглянув міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець. Наприкінці серпня депутати Полтавської облради погодили витрати на коригування робіт з берегоукріплення Кременчуцького водосховища у 15 мільйонів гривень.
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