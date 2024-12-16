У Кременчуці демонтують елементи дитячих майданчиків: адреси

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Відомо, що комунальники приберуть грибки залізобетонні та столи для гри в пінг-понг

До кінця року у Кременчуці демонтують елементи дитячих майданчиків поряд з будинками за 11 адресами. Роботи замовило комунальне госпрозрахункове житлово-експлуатаційне господарство «Автозаводське» у комунального підприємства «Благоустрій Кременчука» за 130 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Відомо, що комунальники приберуть грибки залізобетонні та столи для гри в пінг-понг.

Де проводять роботи:

квартал 297, будинок 5

квартал 297, будинок 7

вулиця Тараси Бульби, 15, 17, 19

просп. Лесі Українки б.№ 14 та № 19

вул. Мрії б.№ 6; 8, 4, 11

Квартал 287 б.№ № 19; 23; 28, 24

вул.Володимира Великого б.№ 54; 56; 58.

Додамо, що роботи за цими адресами КГЖЕП «Автозаводське» вже замовляло наприкінці серпня. Втім торги не відбулись через відсутність пропозицій.