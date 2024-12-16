У Кременчуці демонтують елементи дитячих майданчиків: адреси

До кінця року у Кременчуці демонтують елементи дитячих майданчиків поряд з будинками за 11 адресами. Роботи замовило комунальне госпрозрахункове житлово-експлуатаційне господарство «Автозаводське» у комунального підприємства «Благоустрій Кременчука» за 130 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.
Відомо, що комунальники приберуть грибки залізобетонні та столи для гри в пінг-понг.
Де проводять роботи:
Додамо, що роботи за цими адресами КГЖЕП «Автозаводське» вже замовляло наприкінці серпня. Втім торги не відбулись через відсутність пропозицій.
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