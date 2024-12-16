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У Кременчуці демонтують елементи дитячих майданчиків: адреси

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 241

Відомо, що комунальники приберуть грибки залізобетонні та столи для гри в пінг-понг

До кінця року у Кременчуці демонтують елементи дитячих майданчиків поряд з будинками за 11 адресами. Роботи замовило комунальне госпрозрахункове житлово-експлуатаційне господарство «Автозаводське» у комунального підприємства «Благоустрій Кременчука» за 130 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro. 

Відомо, що комунальники приберуть грибки залізобетонні та столи для гри в пінг-понг.

Де проводять роботи:

  • квартал 297, будинок 5
  • квартал 297, будинок 7
  • вулиця Тараси Бульби, 15, 17, 19
  • просп. Лесі Українки б.№ 14 та № 19
  • вул. Мрії б.№ 6; 8, 4, 11
  • Квартал 287 б.№ № 19; 23; 28, 24
  • вул.Володимира Великого б.№ 54; 56; 58.

Додамо, що роботи за цими адресами КГЖЕП «Автозаводське» вже замовляло наприкінці серпня. Втім торги не відбулись через відсутність пропозицій. 

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Автор: Телеграф
Теги: дитячі майданчики
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