Минулого тижня у Кременчуці народилися 28 малюків

Сьогодні, 10:27 Переглядів: 137 Коментарів: 1

Хлопчиків знову народилося більше, ніж дівчаток

На минулому тижні, із 9 до 15 грудня, у Кременчуці народилися 28 малюків. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Хлопчиків знову на світ з’явилося більше, ніж дівчаток: хлопчиків народилося 19, а дівчаток 9.

У Кременчуцькому перинатальному центрі народилися 20 малюків — 15 хлопчиків та 5 дівчаток. Ще 4 дівчинки та 4 хлопчики з’явилися на світ у пологовому відділенні лікарні «Правобережна».

Нагадаємо, тижнем раніше у Кременчуці народилося 26 дітей — 16 хлопчиків та 10 дівчаток.