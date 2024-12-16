Минулого тижня у Кременчуці народилися 28 малюків

На минулому тижні, із 9 до 15 грудня, у Кременчуці народилися 28 малюків. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Хлопчиків знову на світ з’явилося більше, ніж дівчаток: хлопчиків народилося 19, а дівчаток 9.
У Кременчуцькому перинатальному центрі народилися 20 малюків — 15 хлопчиків та 5 дівчаток. Ще 4 дівчинки та 4 хлопчики з’явилися на світ у пологовому відділенні лікарні «Правобережна».
Нагадаємо, тижнем раніше у Кременчуці народилося 26 дітей — 16 хлопчиків та 10 дівчаток.
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