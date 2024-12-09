За минулий тиждень у Кременчуці народилися 26 малюків

За попередній тиждень, із 2 до 8 грудня, у Кременчуці на світ з’явилися 26 малюків. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Цього разу хлопчики випереджають дівчаток — їх народилося 16, а дівчаток — 10.
У Кременчуцькому перинатальному центрі на світ з’явилися 17 дітей — 12 хлопчиків та 5 дівчаток. Ще 9 малюків — 5 дівчаток та 4 хлопчики — народилися у пологовому відділенні лікарні «Правобережна».
Нагадаємо, тижнем раніше у Кременчуці на світ з’явилися 18 малюків — 12 дівчаток та 6 хлопчиків.
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