За минулий тиждень у Кременчуці народилися 26 малюків

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Цього разу на світ з'явилося більше хлопчиків, ніж дівчаток

За попередній тиждень, із 2 до 8 грудня, у Кременчуці на світ з’явилися 26 малюків. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Цього разу хлопчики випереджають дівчаток — їх народилося 16, а дівчаток — 10.

У Кременчуцькому перинатальному центрі на світ з’явилися 17 дітей — 12 хлопчиків та 5 дівчаток. Ще 9 малюків — 5 дівчаток та 4 хлопчики — народилися у пологовому відділенні лікарні «Правобережна».

Нагадаємо, тижнем раніше у Кременчуці на світ з’явилися 18 малюків — 12 дівчаток та 6 хлопчиків.