Сьогодні на Кременчуччині попрощаються зі стрільцем штурмової роти Сергієм Дейнекою

На російсько-українській війні загинув військовий з Кременчуччини Сергій Дейнека. Житель Козельщини, віддав своє життя у бою, захищаючи рідну землю. Загинув стрілець штурмової роти поблизу села Глибоке на Харківщині.
Прощання із загиблим відбудеться сьогодні, 9 грудня, о 12.00. Живий коридор формуватиметься на вулиці Остроградського, починаючи від музичної школи, далі — вулицею Михайла Кравченка та Калиновій (до будинку матері).
Редакція Кременчуцького Телеграфа висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця.
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