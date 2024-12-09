Сьогодні на Кременчуччині попрощаються зі стрільцем штурмової роти Сергієм Дейнекою

Сьогодні, 09:50 Переглядів: 368

На російсько-українській війні загинув військовий з Кременчуччини Сергій Дейнека. Житель Козельщини, віддав своє життя у бою, захищаючи рідну землю. Загинув стрілець штурмової роти поблизу села Глибоке на Харківщині.

Прощання із загиблим відбудеться сьогодні, 9 грудня, о 12.00. Живий коридор формуватиметься на вулиці Остроградського, починаючи від музичної школи, далі — вулицею Михайла Кравченка та Калиновій (до будинку матері).

Редакція Кременчуцького Телеграфа висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця.