У Кременчуці планують відкрити «Бахмут хаб»

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Простір можуть відкрити у приміщенні на проспекті Лесі Українки, 76, де раніше розміщувалась громадська організація «Захисник Нації»

У Кременчуці можуть відкрити «Бахмут хаб» на лівому березі міста. Про це повідомили під час засідання виконавчого комітету Кременчука.

Відомо, що простір можуть відкрити у приміщенні на проспекті Лесі Українки, 76, де раніше розміщувалась громадська організація «Захисник Нації» учасника бойових дій, депутата Кременчуцької районної ради Євгенія Таранухи.

— Ми на правому березі знайшли приміщення, можемо запропонувати на лівому, — сказав міський голова.

Нагадаємо, у Кременчуці відкрили Центр підтримки переселенців «ЯМаріуполь».