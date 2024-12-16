У Кременчуці планують відкрити «Бахмут хаб»

Простір можуть відкрити у приміщенні на проспекті Лесі Українки, 76, де раніше розміщувалась громадська організація «Захисник Нації»
У Кременчуці можуть відкрити «Бахмут хаб» на лівому березі міста. Про це повідомили під час засідання виконавчого комітету Кременчука.
Відомо, що простір можуть відкрити у приміщенні на проспекті Лесі Українки, 76, де раніше розміщувалась громадська організація «Захисник Нації» учасника бойових дій, депутата Кременчуцької районної ради Євгенія Таранухи.
Нагадаємо, у Кременчуці відкрили Центр підтримки переселенців «ЯМаріуполь».
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