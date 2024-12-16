На Полтавщині діє графік обмеження потужності для підприємств

Керівників підприємств, установ та організацій просять забезпечити дотримання заданої величини розвантаження відповідно до погодженого Полтавською обласною військовою адміністрацією графіку обмеження потужності на 2024-25 рр
16 грудня у Полтавській області, з 07.00 до 21.00, діє графік обмеження потужності (ГОП) у повному обсязі — 5 черг. Через пошкодження критичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів в енергосистемі України виник дефіцит потужності. Про це повідомили в «Полтаваобленерго».
Керівників підприємств, установ та організацій просять забезпечити дотримання заданої величини розвантаження відповідно до погодженого Полтавською обласною військовою адміністрацією графіку обмеження потужності на 2024-25 рр.
Нагадаємо, Міністерство енергетики України внесло зміни до Інструкції про складання та застосування графіків погодинних відключень електроенергії (ГПВ). У Полтаваобленерго роз'яснили, що змінилось у графіках погодинних знеструмлень.
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