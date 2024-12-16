Аварійне відкриття дверей і отруєння речовиною: у ДСНС розповіли про інциденти у Кременчуці за добу

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15 грудня у Кременчуці стались два нещасних випадки. О 10.22 на провулку Дмитра Вишневецького (Крюківський район) людина отруїлась невідомою речовиною. О 13.36 в районі вулиці Тараса Бульби відбулось аварійне відкриття дверей. Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України на Полтавщині.

Внаслідок отруєння людина постраждала. Підрозділи ДСНС не залучались. Щодо аварійного відкриття дверей залучалось одне відділення 14 ДПРЧ. Працівники ДСНС врятували 1 людину.

Нагадаємо, 14 грудня близько 3.10 у селі Ламане, на території садового товариства «Мрія», сталася пожежа в дачному будинку.