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На маршруті Кременчук-Полтава-Кременчук перевірили нові пасажирські вагони — КВБЗ

Сьогодні, 20:30 Переглядів: 111

На заводі пояснюють, що такі випробовування є обов’язковою штатною процедурою

З кінця листопада фахівці Укрзалізниці та Крюківського вагонобудівного заводу перевірили 10 нових пасажирських вагонів на маршруті Кременчук-Полтава-Кременчук. Їх виготовив КВБЗ. Загальний обсяг держзамовлення становить 66 вагонів. Про це повідомили на кременчуцькому підприємстві 5 грудня. 

 

На заводі пояснюють, що такі випробовування є обов’язковою штатною процедурою, яку проходить кожен пасажирський вагон, перш ніж відправитися працювати на залізниці, перевозити пасажирів.

Укрзалізниця вже розпочала власну перевірку та прийом цих вагонів, зазначили на КВБЗ.  

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» писав, що з 15 грудня «Укрзалізниця» запускає нові маршрути з Європейським Союзом. Раніше ми повідомляли, що квитки на потяг ще довго будуть проблемою - в «Укрзалізниці» заявили про критичний брак вагонів.

Загалом в держбюджеті на 2025 рік на закупівлю пасажирських вагонів виділено 4,4 млрд грн і КВБЗ має шанси їх отримати. Цієї осені «Укрзалізниця» припинила продаж квитків через старий сайт та створила резервний фонд квитків для військовослужбовців. Ознайомитися із резервним фондом квитків можна за посиланням та за спеціальним номером гарячої лінії залізниці для військових 0-800-503-222.

А наприкінці минулого року «Укрзалізниця» запустила сервіс замовлення квитків для військових.

Цього року «Укрзалізниця» спільно з UNICEF реалізує проєкт «сімейних вагонів» на внутрішніх пасажирських перевезеннях. Також компанія запустила онлайн-сервіс претензійного повернення квитків.


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Автор: Телеграф
Теги: Укрзалізниця вагони КВБЗ
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