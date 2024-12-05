На маршруті Кременчук-Полтава-Кременчук перевірили нові пасажирські вагони — КВБЗ

Сьогодні, 20:30 Переглядів: 111

На заводі пояснюють, що такі випробовування є обов’язковою штатною процедурою

З кінця листопада фахівці Укрзалізниці та Крюківського вагонобудівного заводу перевірили 10 нових пасажирських вагонів на маршруті Кременчук-Полтава-Кременчук. Їх виготовив КВБЗ. Загальний обсяг держзамовлення становить 66 вагонів. Про це повідомили на кременчуцькому підприємстві 5 грудня.

На заводі пояснюють, що такі випробовування є обов’язковою штатною процедурою, яку проходить кожен пасажирський вагон, перш ніж відправитися працювати на залізниці, перевозити пасажирів.

Укрзалізниця вже розпочала власну перевірку та прийом цих вагонів, зазначили на КВБЗ.