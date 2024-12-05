Де в Кременчуці у п’ятницю, 6 грудня, планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 134

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

Завтра, 6 грудня, у Кременчуці в деяких районах у зв’язку з проведенням робіт з розчищення трас повітряних ліній, технічне обслуговування електромереж та інші причини буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляє ПАТ «Полтаваобленерго». З 6.00 до 8.00: вул. А. Ковальова, вул. Індустріальна, вул. Великокохнівська, вул. Віри Холодної, вул. Джерельна, вул. Є. Патона, вул. І. Мєчнікова, вул. Козацька, вул. Марусі Чурай, вул. М. Молочникова, вул. М. Татарулі, вул. Можайського, вул. Нечуя Левицького, вул. О. Древаля, вул. Солов”їна, вул. Спасопреображенська, вул. Чернігівська, квт. 304 З 8.00 до 15.00: вул. Академіка Герасимовича, 53-106; вул. Космонавтів, 67; вул. Чумацький Шлях, 45-83; вул. Гайдамацька, 72А-100А; вул. Херсонська, 1-22. вул. Арсенальна, 24/24, 26/1; пров. Арсенальний, 3-16; вул. Європейська, 46-58/20; вул. Нагірна, 1/3-30А; туп. Петра Григоренка, 1,2,27; вул. Сержанта Мельничука, 36; вул. Уласа Самчука, 3-41; вул. Чередницька, 22-39. З 8.00 до 16.00: пров. Арсенальний, 13-62; пр-д Арсенальний, 1-24/35; вул. Героїв Маріуполя, 9-29; вул. Червона Гірка, 23; вул. Чередницька, 56; пров. Чередницький, 5-8. вул. Гранітна; пров. Захисний, Козачий, туп. Козачий, вул. Криворудна, пров. Сорочинський, Стрілецький, Фабричний; вул. Хорольська, 64-117, вул. Бетонна, 2/3-38; вул. Лікаря О. Богаєвського, 26-58/2, вул. Миколи Леонтовича, 4-28; пров. Солдатський, вул. Сущинського, 2А-36. пров. Антіна Кущинського, Бондарський, пров. Бригадирський, Кар’єрний, пров. Козачий, Миргородський, Піщаний; вул. Переяславська, 83-120; вул. Хорольська, 30-67/18; вул. Криворудна, 2-14; вул. Підгірна, 1-38; вул. Європейська, 83-87; вул. Піщана, 13-26. туп. 1-й Хорольський, 5-18; туп. 2-й Хорольський, 9-20; туп. 3-й Хорольський, 9-13/15; туп. 4-й Хорольський, 3-8/17; туп. 5-й Хорольський, 9-14/21; туп. 6-й Хорольський, 3-8; туп. 7-й Хорольський, 2-36; вул. Хорольська, 98/4-177; вул. Рудникова, 1-70/16. З 8.00 до 17.00: вул. Виноградна, В. Івасюка, І.Франка, пров. Крюківський, Івана Приходька, вул. Насосна, пров. Насосний, вул. М.Березовського, вул. Республіканська, пров. К.Ушинського, Ф. Мазуленка, Художній; вул. Христини Алчевської, вул. Художня. вул. Лейтенанта Покладова, 15/29, 15/29А, 17; вул. Софіївська, 38/19. вул. Андрія Гончарова, вул. Гірська, вул. Кавказька, вул. Костянтина Острозького, вул. Новобудівельна, вул. Петра Прокоповича, вул. Соломії Крушельницької, вул. Черкаська, вул. Чечелевська; проїзд Георгія Петька, пров. Дмитра Вишневецького, проїзд Заводський, проїзд Івана Торубари, проїзд Корабліної, пров. Одеськи туп. 1-й Озерний, 4-8; пров. Кам”яногірський, 3/1-24; вул. Озерна, 3-13; туп. Озерний, 3/7-26/13; вул. Садківська, 15/20-30/15; пров. Садківський, 2-34А; туп. Садківський, 3/3-23. вул. Вільної України, 29-60; вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17; вул. Романа Шухевича, 30,31. З 8.00 до 18.00: вул. Рєпіна, 9/28-24. проїзд 1-4-й Індустріальний; пров. 1-6-й Індустріальний; вул. Амвросія Ковальова, вул. Великокохнівська, вул. Віри Холодної, вул. Євгена Патона, вул. Іллі Мєчнікова, вул. Індустріальна, вул. Миколи Татарулі, вул. Можайського, вул. Нечуя Левицького, вул. Олексія Древаля, вул. Чернігівська; пров. Великокохнівський, пров. Індустріальний. З 8.00 до 19.00: с. Потоки. З 8.00 до 20.00: с. Мала Кохнівка, с. Придніпрянське, просп. Полтавський, 277/2-281; вул. Горліс-Горського, 3-10; просп. Полтавський. Нагадаємо, «Полтаваобленерго» оприлюднило графік погодинних відключень на п’ятницю, 6 грудня.

Поділитись новиною



