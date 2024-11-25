Під промисловість та зони відпочинку: у Кременчуці розглянули нові зміни до генплану

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25 листопада у приміщенні Кременчуцької міської ради відбулись громадські слухання щодо внесення нових змін до генерального плану міста. Загалом громада розглянула 13 нових запропонованих правок до генплану. Як вже раніше зазначала керівниця управління архітектури та містобудування у Кременчуці Олександра Волощенко, це робиться задля розвитку міста та узаконення вже побудованих об’єктів або змін функціонального призначення територій. Зазначимо, що цьогоріч у Кременчуці вже розглядали зміни у генеральному плані.

Що планують змінити:

Ділянка № 1: територія біля будинку № 82 на проспекті Лесі Українки. За словами Волощенко, нині ділянка визначена як територія ринку. Її планують змінити на зону розміщення комунально-складських підприємств.

Ділянка № 2: територія на вулиці Набережна Лейтенанта Дніпрова. Наразі, як вказала Волощенко, територія входить в зону перспективного розміщення зелених насаджень спеціального призначення. Її планують змінити на зону розміщення комунально-складських підприємств.

Ділянка № 3: територія на вулиці Юрія Руфа, 2м — територія вулично-дорожньої мережі в червоних лініях вулиці. Пропонується зона розміщення комунально-складських підприємств.

Ділянка № 4: територія на вулиці Лікаря О.Богаєвського, 27а. Нині ділянка визначена як озеленена територія спеціального призначення. Планується змінити на зону розміщення комунально-складських підприємств.

Ділянка № 5: територія на вулиці Лікаря О.Богаєвського. Нині вона визначена як зона розміщення комунально-складських підприємств, частково зона перспективного розміщення зелених насаджень спеціального призначення. Пропонується залишити призначення лише для розміщення комунально-складських підприємств.

Ділянка № 6: територія на вулиці Ярмаркова біля будинку № 66. Нині земельна ділянка визначена як озеленення спеціального призначення. Пропонується змінити на зону складів та баз.

Ділянка № 7: територія на вулиці Велика набережна — нині там визначена зона розміщення зелених насаджень загального користування території об'єктів торгово-побутового призначення. Пропонується зона складів та баз.

Ділянка № 8: територія на вулиці Велика набережна. Нині там — зона озеленення спеціального призначення. Пропонується змінити на зону розміщення комунальних складів підприємств.

Ділянка № 9: територія на вулиці Набережна Лейтенанта Дніпрова. Наразі земельна ділянка визначена як зона вулиць в межах червоних ліній вулично-дорожньої мережі. Планується змінити на зону розміщення комунально-складських підприємств.

Ділянка № 10 і № 11: територія на вулиці Флотська, 5. Наразі у генплані ділянка визначена під промислово-виробничі об’єкти, там розміщувався завод з виробництва силікатної цегли. Планується змінити на зону ландшафтно-рекреаційного загальноміського значення, зону активного відпочинку.

Ділянка № 12: територія на вулиці Флотська, 10. Ділянка має призначення під промислово-виробничі об’єкти, там розміщувався завод з виробництва силікатної цегли. Планується змінити на зону ландшафтно-рекреаційного загальноміського значення, зону активного відпочинку.

Ділянка № 13: вулиця Свіштовська, 25 (завод з виробництва свічок). Наразі в генеральному плані ділянка визначена як зона озеленення загального користування міських парків, скверів, бульварів та зона вулиць в межах червоних ліній влучно-дорожньої мережі. Нині там пропонують змінити призначення ділянки на зону промислово-виробничих об'єктів 4-5 класу шкідливості.

— Це не значить, що ми будемо зносити сквери, ліси, парки. Ділянки згідно з планом вважаються зонами рекреаційного значення, а насправді там пустирі. Жодним чином не чіпаємо зелені насадження, — сказав заступник міського голови Кременчука Дмитро Кравченко.

Нагадаємо, 13 вересня на сесії Кременчуцької міської ради депутати прийняли зміни до генерального плану міста.