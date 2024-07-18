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Нардеп заявив, що працівники ТЦК більше не вручатимуть повістки на вулиці та пояснив чому

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 439

  

На думку народного депутата у цьому більше немає потреби – повістки відправлятимуть поштою за місцем реєстрації

Працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) більше не вручатимуть повістки військовозобов’язаним на вулиці. У цьому більше немає потреби – повістки відправлятимуть поштою за місцем реєстрації

Таку думку в ефірі «Суспільне Студія» висловив народний депутат Михайло Цимбалюк.

Водночас він вважає, що на вулиці можуть перевіряти наявність військово-облікових документів у громадян – дані в застосунку «Резерв+» або паперовий військовий квиток.

Також, за словами нардепа, тих, хто має бронь або відстрочку від мобілізації, направляти на проходження військово-лікарської комісії не будуть.

- Взагалі, більшість громадян співробітники місцевих ТЦК і СП не турбуватимуть. У них уже є величезний масив роботи. Крім того, ті, хто має відстрочку, зможе автоматично її оновити за необхідності через «Резерв+» без відвідування ТЦК, - пояснив депутат.

Зауважимо, що «Кременчуцький Телеграф» ще у травні прогнозував, що після оновлення військово-облікових даних та надання додаткових повноважень та важелів впливу ТЦК та СП практику патрулювання вулиць з метою вручення повісток військовозобов’язаним у громадських місцях можуть припинити. Ми тоді писали, що такий варіант можливий не раніше серпня, коли закінчиться 60-денний термін, встановлений законом на оновлення облікових даних військовозобов’язаними та до ТЦК надійдуть відповідні розпорядження.

Патрулювання вулиць військовослужбовцями ТЦК для вручення повісток можуть припинити: коли

Нагадаємо, 16 липня, під час нагородження військовослужбовців начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП полковник Мирослав Волков нагадав, що термін, відведений на оновлення військово-облікових даних закінчується й закликав це зробити хоча б в останній день. На питання, щодо можливого збільшення кількості патрулів на вулицях, які будуть шукати тих, хто не оновив свої облікові дані, він відповів, що такого не планується. Щодо їх зменшення чи припинення практики вручення повісток у громадських місцях Мирослав Волков нічого не сказав і не міг сказати, адже такі рішення приймає вище командування.

На Полтавщині ТЦК готуються до розсилки повісток поштою

Про те, що чекає на тих, хто проігнорує оновлення військово-облікових даних або ж не встигне цього зробити в інтерв’ю «Телеграфу» розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін.

Він пояснив, хто має оновити свої військово-облікові дані та де це можна зробити без черги. А також кого штрафуватимуть по максимуму та коли електронний військово-обліковий документ буде вважатися не дійсним.

Крім того, Роман Істомін розповів про повістки поштою, притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку у вигляді штрафу без складання протоколу та обмеження прав на керування транспортним засобом. А також відповів на питання, якою буде мобілізація після 16 липня та чи призиватимуть колишніх поліцейських.

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Якою буде мобілізація після 16 липня та чи призиватимуть колишніх поліцейських — речник Полтавського обласного ТЦК

Повістки поштою, штраф без протоколу та обмеження прав водія – речник ТЦК про те, що чекає на порушників

Кого штрафуватимуть по максимуму та коли електронний військово-обліковий документ вважається не дійсним —Полтавський ОТЦК

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Автор: Віктор Крук
Теги: ТЦК та СП повістки патрулювання військовозобов'язані
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