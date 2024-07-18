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Для дому і сім'ї, Рецепти

Готуємо з газетою «Для дому і сім'ї» — холодний крем-суп із кабачків

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 193

Відмінна страва в літню спеку 

Складові:

  • Цукіні чи звичайні кабачки — 700 г
  • Ріпчаста цибуля — 2 шт.
  • Часник — 3 зубки
  • Рослинна олія — 2 ст. л
  • Овочевий бульйон чи вода — 1 л
  • Сіль — ⅔ ч. л
  • Перець чорний мелений — ½ ч. л
  • Італійські трави чи інша приправа — 1 ч. л
  • Вершки 33% жирності — 100 мл.

Кабачки наріжте шматочками середнього розміру, цибулю — четвертинками кілець. Часник подрібніть ножем.

Молоді овочі з тонкою шкіркою можна чистити.

У сковороді розігрійте олію на середньому вогні. Обсмажте цибулю до м’якості та легкої рум’яності. Закиньте часник і помішуйте ще пів хвилини-хвилину.

Додайте кабачки та готуйте все разом ще 4–5 хвилин.

Залийте овочі гарячим бульйоном. Додайте італійські трави, сіль та перець. Доведіть до кипіння та варіть на помірному вогні приблизно 15 хвилин.

Зніміть суп із вогню і збийте занурювальним блендером разом із теплими вершками. Охолоджуйте півтори-дві години.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: кабачки холодний суп спека літо їжа
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