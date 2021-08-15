Розподіл землі та бюджетні питання: 18 серпня позачергова сесія Кременчуцької міської ради

Сьогодні, 11:31 Переглядів: 253

Позачергова сесія Кременчуцької міської ради розпочинається 18 серпня о 10.00. Депутати розглянуть низку бюджетних та земельних питань.

До порядку денного сесії внесені наступні питання:

1. Про виконання бюджету Кременчуцької міської територіальної громади за 1 півріччя 2021 року.

2. Про внесення змін до показників бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на 2021 рік.

3. Про затвердження рішень виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 02.07.2021 № 875, від 02.07.2021 № 876, від 21.07.2021 № 966, від 21.07.2021 № 967, від 21.07.2021 № 968, від 21.07.2021 № 969, від 28.07.2021 № 1003, від 28.07.2021 № 1011, від 28.07.2021 № 1012, від 28.07.2021 № 1013.

4. Про внесення змін та доповнень до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22 грудня 2020 року «Про затвердження Плану економічного і соціального розвитку Кременчуцької міської територіальної громади на 2021 рік».

5. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 21.12.2017 «Про внесення змін та доповнень до рішення Кременчуцької міської ради від 23.12.2015 «Про затвердження структури та граничної чисельності виконавчих органів Кременчуцької міської ради VII скликання» (ЦНАП у м. Кременчуці)».

6. Про затвердження Положення про інформаційні ресурси.

7. Про уповноваження старости на вчинення нотаріальних дій.

8. Про внесення змін до відомостей про Комунальне підприємство «Муніципальна варта» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

9. Про включення до Переліку другого типу об’єктів оренди, що належить до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади, укладення, продовження договорів оренди без проведення аукціону.

10. Про безоплатне прийняття до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області.

11. Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності та реєстрацію права власності.

12. Про надання згоди на списання з балансу комунального закладу освіти нерухомого майна, яке належить до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади.

13. Про включення об’єкта нерухомого майна до переліку об’єктів, які належать до комунальної власності та підлягають приватизації в 2021 році у визначений спосіб.

14. Про включення нерухомого майна до переліку об’єктів, які належать до комунальної власності та підлягають приватизації в 2021 році у визначений спосіб.

15. Про закріплення нерухомого майна, яке належить до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади, за комунальним підприємством на праві господарського відання.

16. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 31 січня 2017 року «Про реорганізацію закладів охорони здоров’я міста Кременчука».

17. Про внесення змін до рішення міської ради від 12 грудня 2018 року «Про затвердження комплексної міської програми «Доступна аптека» в

м. Кременчуці на 2019-2021 роки».

18. Про внесення змін до рішення міської ради від 12 грудня 2019 року «Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» на 2020-2022 роки».

19. Про внесення змін до відомостей комунального підприємства «Аптека № 90».

20. Про утворення бухгалтерських служб при комунальних закладах фізичної культури і спорту, майно яких належить до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади та закріплене за ними на праві оперативного управління.

21. Про присвоєння комунальному закладу фізичної культури і спорту імені Олімпійського чемпіона Володимира Кисельова та внесення змін до відомостей про юридичну особу.

22. Про включення квартир до числа службових жилих приміщень та закріплення їх за Полтавською обласною прокуратурою.

23. Про включення квартир до числа службових жилих приміщень та закріплення їх за 5 управлінням (Міжвідомчий центр спеціальної підготовки) Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України.

24. Про безоплатне прийняття до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади зовнішніх інженерних мереж водопостачання та водовідведення.

25. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22 грудня 2020 року «Про затвердження Програми діяльності комунального госпрозрахункового житлово–експлуатаційного підприємства «Автозаводське» на 2021 рік».

26. Про надання згоди КГЖЕП «Автозаводське» на безоплатну передачу дитячого спортивно-ігрового майданчика у спільну сумісну власність ОСББ «Дивосвіт2» та «Квартал 297-4».

27. Про надання згоди КГЖЕП «Автозаводське» на безоплатну передачу та списання частин конструкцій пандусів.

28. Про внесення змін до відомостей про юридичну особу та затвердження статуту комунального підприємства «Кременчук АКВА-СЕРВІС» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області в новій редакції.

29. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22 грудня 2020 року «Про затвердження Програми санітарного очищення Кременчуцької міської територіальної громади та забезпечення діяльності Кременчуцького комунального автотранспортного підприємства 1628 на 2021 рік».

30. Про надання згоди комунальному підприємству «Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на укладання додаткової угоди до кредитного договору № 995/2019/ПОД-МСБ від 23 жовтня 2019 року.

31. Про затвердження статуту комунального підприємства «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області у новій редакції.

32. Про надання функцій замовника.

33. Про внесення змін до рішень органів місцевого самоврядування.

34. Про припинення права користування земельними ділянками.

35. Про надання та відмову в наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам.

36. Про надання дозволу на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянам.

37. Про передачу земельних ділянок у власність громадянам.

38. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

39. Про надання дозволу на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) юридичним та фізичним особам.

40. Про розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок.

41. Про надання, вилучення та оформлення земельних ділянок в оренду.

42. Про надання згоди на встановлення земельних сервітутів.

43. Про зміну цільового призначення земельних ділянок.

44. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок для продажу із земель комунальної власності.

45. Про передачу земельної ділянки комунальної власності у державну власність.