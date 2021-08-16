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КП «Муніципальна варта» у Кременчуці надаватиме ще й освітні послуги

Сьогодні, 13:33 Переглядів: 505

Охоронців навчатимуть для власних потреб

На сесію Кременчуцької міськради 18 серпня винесений проєкт рішення про зміни у статуті комунального підприємства «Муніципальна варта». Відповідно до проєкту рішення, комунальне підприємство отримає новий вид статутної діяльності - «надання професійно-технічної освіти та здійснення ліцензованої підготовки фахівців з професії «Охоронник».

У пояснювальній записці до проєкту рішення говориться про те, що новий вид діяльності потрібен для забезпечення власних потреб у персоналі.

Мер Віталій Малецький, представляючи проєкт рішення на сесію під час засідання президії голів фракцій та депутатських комісій, зазначив, що КП «Муніципальна варта» має розвиватися і бути конкурентоспроможним на ринку послуг. Він також повідомив, що в майбутньому на підприємстві має бути кінолог.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: муніципальна варта послуги
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