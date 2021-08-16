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Вже 30 випадків захворювання на COVID-19 типу «Дельта» зафіксували на Полтавщині

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 1

 

Досліджували матеріал, відібраний від хворих з різних районів області, протягом 6-10 серпня

На Полтавшині майже чверть випадків захворювання на COVID-19 спричинена «‎Дельта»-штамом вірусу. Про таке повідомив Полтавський обласний центр громадського здоров'я Полтавщини на своєму Telegram-каналі.

В лабораторії дослідили РНК збудника COVID-19, виділені зі зразків, котрі відібрали у пацієнтів з 6 по 10 серпня. Усього дослідили 115 зразків, з них у 30 були мутації, характерні для штаму «‎Дельта». Ці результати свідчать про те, що небезпечний штам вже курсує на території Полтавської області.

Нагадаємо, що людина, інфікована даним штамом, в середньому заражає більше людей, ніж інфіковані іншими варіантами. Цим пояснюється стабільне поступове зростання рівня захворюваності з другої половини липня 2021 року.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: Дельта-штам дослідження COVID-19 коронавірус коронавирус
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