Вже 30 випадків захворювання на COVID-19 типу «Дельта» зафіксували на Полтавщині

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 1

На Полтавшині майже чверть випадків захворювання на COVID-19 спричинена «‎Дельта»-штамом вірусу. Про таке повідомив Полтавський обласний центр громадського здоров'я Полтавщини на своєму Telegram-каналі.

В лабораторії дослідили РНК збудника COVID-19, виділені зі зразків, котрі відібрали у пацієнтів з 6 по 10 серпня. Усього дослідили 115 зразків, з них у 30 були мутації, характерні для штаму «‎Дельта». Ці результати свідчать про те, що небезпечний штам вже курсує на території Полтавської області.

Нагадаємо, що людина, інфікована даним штамом, в середньому заражає більше людей, ніж інфіковані іншими варіантами. Цим пояснюється стабільне поступове зростання рівня захворюваності з другої половини липня 2021 року.