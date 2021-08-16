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Отакої: кременчуцьке комунальне підприємство «Теплоенерго» відсудило в іншого КП гроші

Сьогодні, 12:27 Переглядів: 277 Коментарів: 1

КП «Теплоенерго» стягує з КГЖЕП «Автозаводське» 630 тисяч гривень за опалення

Комунальні підприємства судяться одне з одним за гроші. Про ці факти повідомив мер Кременчука Віталій Малецький під час останнього засідання виконавчого комітету та президії голов фракцій та депутатських комісій міської ради. Так, комунальне підприємство «Теплоенерго» відсудило у КГЖЕП «Автозаводське» 630 тисяч гривень за опалення нежитлових приміщень, які перебувають на балансі цього підприємства, але не здані в оренду і не використовуються. Відповідно, КГЖЕП «Автозаводське» може заплатити за ці приміщення лише з бюджетних грошей — а їх немає...

Мер дивується, що одне комунальне підприємство вибрало такий шлях стягнення коштів з іншого КП — через суд, витрачаючи ресурси та час (обидва підприємства отримують бюджетні дотації).

Він зауважив, що ліпше б «Теплоенерго» активніше судилося за теплові борги зі стальзаводом. Нагадаємо, на даний час сталеливарний завод не працює, потужності законсервовані.

Як повідомлялося раніше, борги бюджетних організацій за енергоносії на даний час складають 50 млн грн.

«Попереду дуже тяжкий час»: бюджет Кременчука винен 50 млн грн за енергоносії



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Автор: Татьяна Донченко
Теги: Теплоенерго борги КГЖЕП Автозаводське
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Коментарі: 1

611
shtai:
Сьогодні, 13:09

Бий своїх, щоб чужі боялись!

 

P.S. І чого мер дивується? Це все наслідки його керування.


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