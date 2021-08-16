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Борги у спадок: Мін'юст нагадав, що успадкувати можна не лише матеріальні блага

Сьогодні, 11:32 Переглядів: 467

 

Єдине обмеження - розмір виплат кредитору не може перевищувати вартості успадкованого майна

Міністерство юстиції України нагадало, що під спадщиною маються на увазі не тільки певні матеріальні блага для спадкоємців, а й борги померлого. Про те, які саме борги доведеться сплатити, міністерство нагадало на своїй Facebook-сторінці.

У спадщину переходять обов'язки:

  • які випливають з цивільно-правових договорів;
  • з відшкодування матеріальної шкоди (збитків), моральної шкоди (присудженої судом за життя спадкодавця);
  • по виплаті неустойки у вигляді штрафу або пені (присудженої судом за життя спадкодавця);
  • витрати на утримання, догляд, лікування, поховання спадкодавця (але не більше, ніж за 3 роки);
  • за договором оренди житла з викупом.

Приміром, після смерті боржника спадкоємець замінює його в кредитному зобов’язанні і надалі несе відповідальність перед банком у межах вартості майна, одержаного у спадщину.
Обов'язок плати за зобов’язаннями покладається на спадкоємця, що прийняв спадщину. Водночас не важливо – успадковує особа за законом або за заповітом.

Кожен зі спадкоємців зобов'язаний задовольнити вимоги кредитора особисто, у розмірі, який відповідає його частці у спадщині.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: борги спадщина мін'юст
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