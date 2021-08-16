Борги у спадок: Мін'юст нагадав, що успадкувати можна не лише матеріальні блага

Міністерство юстиції України нагадало, що під спадщиною маються на увазі не тільки певні матеріальні блага для спадкоємців, а й борги померлого. Про те, які саме борги доведеться сплатити, міністерство нагадало на своїй Facebook-сторінці.
У спадщину переходять обов'язки:
Приміром, після смерті боржника спадкоємець замінює його в кредитному зобов’язанні і надалі несе відповідальність перед банком у межах вартості майна, одержаного у спадщину.
Обов'язок плати за зобов’язаннями покладається на спадкоємця, що прийняв спадщину. Водночас не важливо – успадковує особа за законом або за заповітом.
Кожен зі спадкоємців зобов'язаний задовольнити вимоги кредитора особисто, у розмірі, який відповідає його частці у спадщині.