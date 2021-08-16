Борги у спадок: Мін'юст нагадав, що успадкувати можна не лише матеріальні блага

Сьогодні, 11:32 Переглядів: 467

Міністерство юстиції України нагадало, що під спадщиною маються на увазі не тільки певні матеріальні блага для спадкоємців, а й борги померлого. Про те, які саме борги доведеться сплатити, міністерство нагадало на своїй Facebook-сторінці.

У спадщину переходять обов'язки:

які випливають з цивільно-правових договорів;

з відшкодування матеріальної шкоди (збитків), моральної шкоди (присудженої судом за життя спадкодавця);

по виплаті неустойки у вигляді штрафу або пені (присудженої судом за життя спадкодавця);

витрати на утримання, догляд, лікування, поховання спадкодавця (але не більше, ніж за 3 роки);

за договором оренди житла з викупом.

Приміром, після смерті боржника спадкоємець замінює його в кредитному зобов’язанні і надалі несе відповідальність перед банком у межах вартості майна, одержаного у спадщину.

Обов'язок плати за зобов’язаннями покладається на спадкоємця, що прийняв спадщину. Водночас не важливо – успадковує особа за законом або за заповітом.

Кожен зі спадкоємців зобов'язаний задовольнити вимоги кредитора особисто, у розмірі, який відповідає його частці у спадщині.